Mattarella | Renzi ' gratitudine e apprezzamento Italia prevale'

Il messaggio di fine anno del presidente Mattarella ha suscitato parole di gratitudine e apprezzamento da parte di Italia Viva, rappresentata da Matteo Renzi. In un contesto di riconoscimento istituzionale, si evidenzia l’importanza di un discorso che sottolinea l’unità e i valori fondamentali dell’Italia. Questa comunicazione conferma il ruolo centrale del Presidente nel mantenere coesione e stabilità nel paese.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Da parte mia e di tutta Italia viva esprimo gratitudine e apprezzamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole pronunciate nel messaggio di fine anno. Un apprezzamento particolare va al passaggio in cui il Presidente ricorda che l'Italia prevale. Un richiamo forte e importante nell'80esimo anniversario della Repubblica". Così Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: Renzi, 'gratitudine e apprezzamento, Italia prevale' Leggi anche: Ministro Esteri Cina Wang Yi a Mattarella: Alto apprezzamento per attenzione a relazioni bilaterali – Il video Leggi anche: Assemblea parlamentare Nato, Cesa: “Apprezzamento per il ruolo dell’Italia” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le reazioni della politica al discorso di Sergio Mattarella - Come consuetudine, la politica ha commentato il discorso di fine anno del presidente: "La Repubblica siamo noi, più forti di ogni notte, più forti di ogni terrorismo" ... msn.com

