Mattarella | ' nessun ostacolo più forte della nostra democrazia'

Il presidente Mattarella ha sottolineato che nessun ostacolo può essere più grande della forza della nostra democrazia. In un contesto internazionale segnato da incertezze e sfide, è fondamentale mantenere saldo il senso di unità e fiducia nelle istituzioni, affrontando con responsabilità i problemi di ieri e di oggi. La capacità di resistere e adattarsi rappresenta il cuore della nostra democrazia, anche nelle difficoltà più complesse.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia, all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

Mattarella: nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia - Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno pur ammettendo che “abbiamo di ... askanews.it

Mattarella: "Le difficoltà del Servizio sanitario nazionale sono ostacolo al diritto alla salute" - Il capo dello Stato ha presieduto l'apertura de 'I giorni della ricerca' di Fondazione Airc, momento annuale per illustrare i progressi ottenuti e premiare scienziati e sostenitori. rainews.it

