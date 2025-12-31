Mattarella | nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come, nonostante le sfide di un contesto internazionale complesso, la nostra democrazia rimanga un valore forte e resistente. Nel suo messaggio di fine anno, ha evidenziato l’importanza di affrontare problemi sia vecchi che nuovi con responsabilità e unità, ricordando che nessun ostacolo può prevalere sulla forza e sulla tenuta del nostro sistema democratico.

Roma, 31 dic. (askanews) – “Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno pur ammettendo che “abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall’incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall’economia, all’ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Mattarella: 'nessun ostacolo più forte della nostra democrazia' Leggi anche: Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia». ?Ai giovani: «Siate esigenti» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mattarella: «Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia» - «La pace è un modo di pensare»: non solo un obiettivo della politica internazionale, ma un atteggiamento che nasce nella vita quotidiana, nel rispetto reciproco e nel rifiuto di imporre agli altri «la ... corrieredellacalabria.it

Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia». Ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi». E ricorda Falcone e Borsellino - Il tradizionale messaggio di fine anno pronunciato dallo Studio alla Vetrata del Quirinale. gazzettadelsud.it

Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo più forte della democrazia». E ai giovani: non rassegnatevi - La Costituzione aperta sulla scrivania, alla sua destra, la ragazza che sbuca dalla prima pagina del giornale all’indomani della scelta tra monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946 alla ... msn.com

MATTARELLA AI GIOVANI: “SIETE CORAGGIOSI, NESSUN OSTACOLO È PIÙ FORTE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA”

Mattarella: Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostr x.com

Un fiume di fango invade da giorni via Mattarella, nessuno interviene Gli agenti della polizia municipale, magari con lo “sceriffo venuto dal nord” in servizio, dovrebbero fare un salto in via Mattarella, all’altezza della salitina attigua a un laboratorio di ana - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.