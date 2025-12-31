Mattarella nel discorso di fine anno | La democrazia è più forte di tutto Ai giovani dico | non rassegnatevi

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella riflette sulla storia della Repubblica italiana e sottolinea la forza della democrazia. In circa quindici minuti, invita i cittadini, in particolare i giovani, a non perdere fiducia e a impegnarsi con senso di responsabilità. Un messaggio di speranza e consapevolezza, volto a rafforzare i valori fondamentali della convivenza democratica.

In quindici minuti Sergio Mattarella ripercorre la storia della Repubblica italiana e lancia un appello forte alla responsabilità collettiva. Nel tradizionale discorso di fine anno, l'undicesimo del suo mandato, il Presidente della Repubblica ha definito la democrazia italiana "più forte di qualsiasi ostacolo", ricordando che nessuna conquista è mai definitiva e che la Repubblica "siamo noi", ciascuno con il proprio ruolo. Nel 2026 l'Italia celebrerà gli ottant'anni della scelta repubblicana. Da qui l'immagine di un "album" della memoria nazionale: dal voto alle donne allo Statuto dei lavoratori, dal Servizio sanitario nazionale al sistema previdenziale, fino al ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e alle vittorie sportive che hanno contribuito a costruire identità e coesione.

