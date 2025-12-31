Mattarella | La vera forza dell' Italia è la coesione sociale – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la coesione sociale, fondata sulla libertà e sulla democrazia, rappresenti il pilastro principale della forza e della crescita dell’Italia. In un periodo di sfide e trasformazioni, questa unità continua a essere fondamentale per il progresso del Paese. La sua riflessione evidenzia l’importanza di mantenere e rafforzare i valori condivisi per affrontare il futuro con stabilità e solidarietà.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi. Le legittime dialettiche tra le varie posizioni hanno contribuito a concrete realizzazioni che hanno cambiato in meglio la vita delle persone. Diritti e doveri sono diventati progressivamente fatti e non sono rimasti astratte affermazioni. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: "La vera forza dell'Italia è la coesione sociale" Leggi anche: Mattarella: "Coesione sociale la nostra vera forza" e ai giovani "Siate esigenti, coraggio... Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Ecco cosa dirà”. Discorso di Fine Anno, Mattarella si rivolgerà proprio a loro: l’anticipazione. Mattarella: "La vera forza dell'Italia è la coesione sociale" - ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi. ilgiornale.it

Mattarella: “La nostra vera forza è la coesione sociale. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato” - "La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell'Italia il grande Paese che è oggi. ilsecoloxix.it

Mattarella: 'La nostra vera forza è la coesione sociale'. Ai giovani: 'Non rassegnatevi, scegliete il vostro futuro' - Di fronte ai bombardamenti delle città ucraine e della devastazione di Gaza. ansa.it

ANSA.it. . Il presidente Mattarella nel messaggio di fine anno: "Italia grande Paese grazie alla coesione sociale, la nostra vera forza" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/31/mattarella-la-nostra-vera-forza-e-la-coesione-sociale.-ai-giovani-no - facebook.com facebook

Mattarella: La nostra comune speranza oggi ha il nome della pace. Una pace vera e giusta ovunque che ponga fine all’incertezza e al disorientamento indotti dalla attuale situazione internazionale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.