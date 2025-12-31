Mattarella | La Repubblica siamo noi Ai giovani dico non rassegnatevi Siate coraggiosi

Il presidente Mattarella ricorda che la Repubblica è un patrimonio di tutti e invita i giovani a non arrendersi, incoraggiandoli a essere coraggiosi. Nel suo messaggio di fine anno, sottolinea che nessun ostacolo può superare la forza della nostra democrazia, riaffermando l’importanza di custodire e rafforzare i valori fondamentali della Repubblica italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiudendo il suo messaggio di fine anno, pronunciato in piedi con alle spalle il manifesto simbolo del referendum del 2 giugno 1946, quello della scelta repubblicana. Sulla scrivania la Costituzione. Alla fine il Capo dello Stato si rivolge ai giovani: "Qualcuno che vi giudica senza conoscervi davvero vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati. Non rassegnatevi. Siate esigenti. Coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottant'anni fa, costruì l'Italia moderna" Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

