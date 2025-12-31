Mattarella | La Repubblica siamo noi Ai giovani dico non rassegnatevi Siate coraggiosi – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio di fine anno sottolineando che la Repubblica italiana è un patrimonio condiviso. Ha invitato i giovani a non arrendersi, esortandoli ad agire con coraggio e determinazione. Nel suo intervento, ha ricordato il valore della democrazia, affermando che nessun ostacolo può superare la forza del nostro sistema democratico. Un appello alla responsabilità e all’impegno civico per il futuro del Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiudendo il suo messaggio di fine anno, pronunciato in piedi con alle spalle il manifesto simbolo del referendum del 2 giugno 1946, quello della scelta repubblicana. Sulla scrivania la Costituzione. Alla fine il Capo dello Stato si rivolge ai giovani: "Qualcuno che vi giudica senza conoscervi davvero vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati. Non rassegnatevi. Siate esigenti. Coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottant'anni fa, costruì l'Italia moderna" Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi

