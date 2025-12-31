Mattarella | La Repubblica è uno spartiacque nella storia d' Italia

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Repubblica rappresenti un punto di svolta nella storia italiana, evidenziando il suo ruolo di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. In occasione del discorso di fine anno, ha ribadito l’importanza di uno Stato che riconosce e rispettare le autonomie della comunità, distinguendosi da un modello statale che sovrasta i cittadini.

Mattarella celebra la libertà e la Repubblica: «È lo spartiacque della nostra storia» - La pace in Ucraina e a Gaza, chi non la vuole perché vuole imporre la sua forza «è ripugnante». editorialedomani.it

Mattarella: «Repubblica spartiacque storia, Stato non sovrasta cittadini ma riconosce diritti» - Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della c ... msn.com

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno agli italiani ha richiamato la "grande stagione di riforme" che ha cambiato "il profilo dell'Italia. La riforma agraria, il Piano casa, il cui ricordo richiama le difficoltà delle giovani coppi - facebook.com facebook

Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi x.com

