Mattarella | La Repubblica è uno spartiacque nella storia d' Italia
Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Repubblica rappresenti un punto di svolta nella storia italiana, evidenziando il suo ruolo di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. In occasione del discorso di fine anno, ha ribadito l’importanza di uno Stato che riconosce e rispettare le autonomie della comunità, distinguendosi da un modello statale che sovrasta i cittadini.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.
