Mattarella | La Repubblica è uno spartiacque nella storia d' Italia – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Repubblica rappresenti un momento di svolta nella storia italiana, evidenziando il ruolo di uno Stato che tutela i diritti fondamentali, la libertà individuale e le autonomie locali. Le sue parole, pronunciate nel discorso di fine anno, evidenziano l'importanza di una Repubblica che riconosce e garantisce i principi di legalità e partecipazione civica.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

