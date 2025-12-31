Mattarella | La pace non è imporre proprio dominio sugli altri – Il video

Il presidente Mattarella sottolinea che la pace si basa sul rispetto reciproco e sulla volontà di convivere pacificamente. In un messaggio condiviso il 31 dicembre 2025, evidenzia come la vera pace non implichi il dominio sugli altri, ma un atteggiamento di apertura e considerazione verso chi ci circonda. Un invito a riflettere sull'importanza di valori condivisi per costruire un vivere comune più armonioso.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito: quello internazionale, quello interno ai singoli Stati, a ogni comunità, piccola o grande. Per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale" così il Presidente Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: La pace non è imporre il proprio dominio o i propri interessi Leggi anche: Mattarella: ‘chi muove guerra non può imporre condizioni per la pace’ Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mattarella: La pace non è imporre il proprio dominio o i propri interessi - "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. ilgiornale.it

Mattarella: "La pace non è imporre proprio dominio sugli altri" - (Agenzia Vista) "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la ... stream24.ilsole24ore.com

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Discorso di Mattarella, le reazioni da La Russa a Conte. Salvini: “Saggio richiamo alla pace” x.com

Tg2. . Alle ore 20,30, a reti unificate, il discorso di fine anno del capo dello Stato, #Mattarella. Invito alla coesione, la pace e forte appello ai giovani a prendere in mano il futuro. Al #Tg2Rai ore 13,00 #31dicembre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.