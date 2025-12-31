Mattarella | La pace non è imporre il proprio dominio o i propri interessi

Il presidente Mattarella sottolinea che la pace si basa su un atteggiamento di rispetto e collaborazione tra le persone. Per lui, vivere in armonia significa condividere valori e interessi senza cercare di imporre il proprio dominio sugli altri. Questa visione invita a riflettere sull'importanza del dialogo e della tolleranza come fondamenta di una convivenza pacifica e duratura.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. Il modo di pensare, la mentalità, iniziano dalla vita quotidiana. Riguardano qualunque ambito: quello internazionale, quello interno ai singoli Stati, a ogni comunità, piccola o grande. Per ogni popolo inizia dalla sua dimensione nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio agli italiani di fine anno Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

