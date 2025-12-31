Mattarella la foto simbolo della nascita della Repubblica farà da sfondo al discorso di fine anno

Il Quirinale ha condiviso uno scorcio del backstage in vista del discorso di fine anno di Sergio Mattarella. La foto simbolo della nascita della Repubblica, che farà da sfondo, rappresenta un’immagine storica e significativa. Questo dettaglio aggiunge un tocco di memoria e riflessione al messaggio del Presidente, in un momento di consapevolezza collettiva. Un gesto che sottolinea l’importanza del passato nel dialogo con il presente.

Spunta una curiosità nel 'backstage' diffuso dal Quirinale in vista del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma questa sera. La foto di Federico Patellani divenuta il simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica, il 2 giugno 1946, è infatti uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso. Mattarella ricorderà la ricorrenza: 80 anni nel 2026. La storica foto ritrae una ragazza sorridente che sventola il Corriere della Sera, col titolo: 'È nata la Repubblica italiana'.

Mattarella, il discorso di fine anno in diretta alle 20.30: verrà trasmesso a reti unificate - Stasera il messaggio di fine anno del presidente Mattarella con l'appello ai cittadini, e specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. ilmessaggero.it

Mattarella, il «dietro le quinte» del discorso di fine anno del presidente della Repubblica e la foto storica - La foto di Federico Patellani divenuta il simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica, il 2 giugno 1946, è uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso al Quirinale. roma.corriere.it

