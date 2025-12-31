Mattarella | La coesione è la nostra vera forza e ai giovani Siate esigenti coraggiosi

Il presidente Mattarella sottolinea come la coesione sia la vera forza del paese, invitando i giovani a essere esigenti e coraggiosi. Ricorda inoltre il ruolo storico dell’Assemblea costituente, che, nonostante le divergenze, riuscì a trovare una sintesi di grande valore per il futuro della Repubblica. Questa riflessione evidenzia l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le sfide del presente e del domani.

AGI - "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sanci' la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra convergenze e contrasti, anche molto forti. Di mattina i costituenti discutevano - e si contrapponevano - sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana, che ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni". "Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. 🔗 Leggi su Agi.it

