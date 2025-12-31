Mattarella | Italia democratica dialoga

Il presidente Mattarella sottolinea come la giovane democrazia italiana del dopoguerra abbia saputo radicarsi e dialogare a livello internazionale. Ricorda le immagini della firma dei Trattati di Roma del 1957, simbolo dell’impegno dell’Italia nella creazione della nuova Europa. Questa storia testimonia il percorso di una nazione che, attraverso il dialogo e la collaborazione, ha contribuito alla stabilità e allo sviluppo europeo.

21.00 "La giovane democrazia italiana del dopoguerra è dinamica,mette radici,dialoga nel mondo. Le immagini della firma dei Trattati di Roma,nel 1957,consegnano il successo dell'Italia in prima linea nella costruzione della nuova Europa. Proprio l'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i 2 pilastri della ricostruzione. La Ue e Nato hanno coerentemente rappresentato-e costituiscono-le coordinate della nostra azione internazionale". Così Sergio Mattarella nel suo discorso di Fine Anno.

