Mattarella | Italia apprezzata per lo stile di vita col cibo patrimonio internazionale

Il presidente Mattarella ha sottolineato come l’Italia sia riconosciuta a livello internazionale per il suo stile di vita e il patrimonio gastronomico. La nostra nazione si distingue anche nel settore manifatturiero, con una forte capacità di esportazione e innovazione, valorizzando il talento creativo in molteplici ambiti. Questi elementi contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, evidenziando la sua posizione di rilievo a livello globale.

Mattarella: 'Italia Repubblica è storia successo nel mondo' - "Questi ottanta anni sono come un grande mosaico, il cui significato compiuto riusciamo a cogliere soltanto allontanandoci dalle singole tessere che lo compongono. iltempo.it

Mattarella ai giovani: non rassegnatevi! Pisicchio legge il messaggio di Capodanno - C'è poco da fare: se in quella storia della Repubblica che Mattarella ha così asciuttamente sintetizzato con una passione ed una capacità pedagogica che in Italia riesce a trasmettere solo Benigni

Meloni chiama Mattarella dopo il messaggio di fine: "L'Italia farà tutto il possibile per la pace". La premier ringrazia il presidente per l'accento posto sugli ottant'anni della Repubblica

Tutti responsabili per l'Italia. Sergio Mattarella ai giovani: "Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi"

