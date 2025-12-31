Mattarella il discorso di fine anno | Ripugnante rifiutare la pace Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia E ai giovani | non rassegnatevi

Il discorso di fine anno di Mattarella evidenzia l'importanza della pace e della forza della nostra democrazia. Con un richiamo ai giovani a non rassegnarsi, il presidente sottolinea i valori fondamentali della Costituzione, simbolo di libertà e unità. In un’immagine semplice e significativa, sulla scrivania si trova la Costituzione aperta, accanto a una ragazza che emerge da una prima pagina storica, richiamando le radici e le sfide del nostro Paese.

Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole - DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 ... tpi.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Il desiderio di pace sempre più alto, ripugnante chi la nega”. L’appello ai giovani: “Siate esigenti e coraggiosi” - Le parole del presidente della Repubblica dirette ai cittadini e in particolare ai giovani che rappresentano il futuro del Paese. ilrestodelcarlino.it

Il discorso di #Mattarella, “entriamo in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente: #clima, #ambiente e rischio pandemie” x.com

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso equilibrato e profondo, sobrio e patriottico senza mai scadere nel nazionalismo di certi sedicenti “patrioti” che avrebbero da imparare da quest’uomo cos’è - davvero - la patria. Ha ricordato - facebook.com facebook

