Mattarella il discorso di fine anno | Ripugnante rifiutare la pace Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia E ai giovani | non rassegnatevi

Da ilmattino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il discorso di fine anno di Mattarella evidenzia l'importanza della pace e della forza della nostra democrazia. Con un richiamo ai giovani a non rassegnarsi, il presidente sottolinea i valori fondamentali della Costituzione, simbolo di libertà e unità. In un’immagine semplice e significativa, sulla scrivania si trova la Costituzione aperta, accanto a una ragazza che emerge da una prima pagina storica, richiamando le radici e le sfide del nostro Paese.

La Costituzione aperta sulla scrivania, alla sua destra, la ragazza che sbuca dalla prima pagina del giornale all?indomani della scelta tra monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946 alla sua. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

mattarella il discorso di fine anno ripugnante rifiutare la pace nessun ostacolo pi249 forte della nostra democrazia e ai giovani non rassegnatevi

© Ilmattino.it - Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia». E ai giovani: non rassegnatevi

Leggi anche: Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo è più forte della democrazia. Giovani scegliete il vostro futuro»

Leggi anche: Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. La Repubblica è uno spartiacque. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia»?Ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

mattarella discorso fine annoIl discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

mattarella discorso fine annoDiscorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole - DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 ... tpi.it

mattarella discorso fine annoIl discorso di fine anno di Mattarella: “Il desiderio di pace sempre più alto, ripugnante chi la nega”. L’appello ai giovani: “Siate esigenti e coraggiosi” - Le parole del presidente della Repubblica dirette ai cittadini e in particolare ai giovani che rappresentano il futuro del Paese. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.