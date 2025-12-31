Mattarella | Gasparri ' grande ritratto democrazia e vita italiana'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi. Ognuno ha messo una tessera del mosaico della vita della nostra democrazia. Con un grande affresco sugli ottant'anni della vita repubblicana, il presidente Mattarella si è rivolto agli italiani, affermando in primo luogo il valore della pace e concludendo con un appello ai giovani. Un grande ritratto della democrazia e della vita italiana, con il ricordo, tra i tanti, di Falcone e Borsellino, simboli eterni della lotta per la legalità". Così al Gr Rai il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato il discorso del Presidente della Repubblica.

