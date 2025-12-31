Mattarella | Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità

Il presidente Mattarella ha ricordato come le figure di Falcone e Borsellino continuino a rappresentare un esempio di integrazione tra coraggio e legalità. Le loro storie ispirano quotidianamente chi si impegna contro la criminalità, mantenendo viva la memoria di un impegno istituzionale e civile per una società più giusta e sicura. Un messaggio di speranza e determinazione che attraversa le generazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Falcone e Borsellino ispiranoì tutt'oggi "tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Il film della memoria scorre. Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare - non soltanto in Italia - le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno nel passaggio centrale in cui ripercorre gli 80 anni di vita della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità Leggi anche: Mattarella: 'Falcone e Borsellino simboli di chi non si rassegna a prepotenza criminalità' Leggi anche: Mattarella a Mostra Falcone-Borsellino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mattarella: Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità - "Falcone e Borsellino ispiranoì tutt'oggi "tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. ilgiornale.it

Mattarella: "Esempio Falcone e Borsellino continua a ispirare" - "Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. quotidiano.net

Mattarella ricorda Falcone e Borsellino - “Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. rainews.it

Mattarella: Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità

#Mattarella: "Esempio #Falcone e #Borsellino continua a ispirare" x.com

A Troina la mostra sulla vita dei Giudici Falcone e Borsellino. Dopo Vienna, dove è stata visitata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la mostra dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" viene ospitata a Troina. Inaugurazione oggi, lunedì 22 di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.