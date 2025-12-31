Mattarella | Falcone e Borsellino ispirano chi non si rassegna alla criminalità – Il video

Il video presenta le parole di Mattarella, che sottolinea come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino continuino a essere un esempio di integrità e coraggio. Le loro vite e il loro operato ispirano ancora oggi chi si oppone alla criminalità organizzata, mantenendo viva la memoria di battaglie per la legalità e la giustizia in Italia.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Falcone e Borsellino ispiranoì tutt'oggi "tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. Il film della memoria scorre. Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare – non soltanto in Italia – le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno nel passaggio centrale in cui ripercorre gli 80 anni di vita della Repubblica.

