Mattarella e il discorso di fine anno le immagini del backstage dal Quirinale
In vista del discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, dal Quirinale arrivano immagini del backstage che mostrano i preparativi per l’undicesimo messaggio del Capo dello Stato. Questi momenti, nascosti ai riflettori, offrono uno sguardo sul lavoro e sulla sobrietà che caratterizzano l’evento, riflettendo l’importanza di un momento istituzionale di comunicazione e riflessione per il paese.
(Adnkronos) – Mentre si attende il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Quirinale arrivano le immagini del backstage dal Colle con i preparativi per l'undicesimo messaggio del Capo dello Stato. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella: focus su giovani e una foto storica nel backstage. Cosa dirà
Leggi anche: Il dietro le quinte dei preparativi del discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella – Il video
Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming e diretta tv: dove vederlo live - DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso ... tpi.it
A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto - DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine a ... tpi.it
Mattarella, il discorso di fine anno in diretta alle 20.30: verrà trasmesso a reti unificate - Stasera il messaggio di fine anno del presidente Mattarella con l'appello ai cittadini, e specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. ilmessaggero.it
ANSA.it. . Al Quirinale, i preparativi per il discorso di fine anno del presidente Mattarella I cittadini, e specialmente i giovani, prendano in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. Sarà quest'appello al senso civico, e quindi anche a riappropria - facebook.com facebook
Al Quirinale i preparativi per il discorso di fine anno di Mattarella x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.