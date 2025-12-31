Mattarella durissimo nel discorso di fine anno | È ripugnante con chi si scaglia

Il presidente Sergio Mattarella ha pronunciato il suo discorso di fine anno, trasmesso alle 20:30 del 31 dicembre 2025. Con parole ferme, ha commentato le sfide del Paese, sottolineando l'importanza di unità e responsabilità. Nel suo intervento, ha anche espresso durezza nei confronti di chi si scaglia contro i principi democratici, definendo alcune condotte “ripugnanti”. Un messaggio di sobrietà e riflessione rivolto agli italiani in un momento cruciale.

Alle 20:30 di oggi, 31 dicembre 2025, Sergio Mattarella si è rivolto agli italiani con il tradizionale discorso di fine anno, trasmesso a reti televisive unificate. Un appuntamento istituzionale che accompagna il Paese dal dopoguerra e che, anche quest'anno, assume un significato particolare. Quello di stasera è l' undicesimo messaggio di fine anno per l'attuale Presidente della Repubblica, il quarto dopo la rielezione del 2022. Il focus del discorso: giovani, partecipazione e responsabilità. Un appello alla pace, un richiamo alla responsabilità collettiva e un messaggio rivolto in modo particolare ai giovani.

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Mattarella, discorso di fine anno in diretta alle 20.30: verrà trasmesso a reti unificate - Stasera il messaggio di fine anno del presidente Mattarella con l'appello ai cittadini, e specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. leggo.it

