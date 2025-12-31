Mattarella | desiderio pace più forte ripugnante chi la nega

Il presidente Mattarella ha sottolineato come il desiderio di pace sia sempre più forte di fronte alle devastazioni causate da conflitti in Ucraina e Gaza. Egli ha condannato chi nega questa speranza, ritenendo inaccettabile il rifiuto di cercare soluzioni pacifiche, soprattutto in contesti di sofferenza e distruzione. La sua riflessione evidenzia l’importanza di mantenere vivo il desiderio di pace come valore fondamentale per il futuro.

Roma, 31 dic. (askanews) – "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno.

