Mattarella | Costituenti crearono Costituzione superando una forte dialettica

Il presidente Mattarella ricorda come i costituenti, eletti durante il referendum repubblicano, riuscirono a redigere una Costituzione equilibrata, superando intense divergenze politiche. Nonostante le forti differenze, l’Assemblea riuscì a trovare una sintesi di alto valore, contribuendo a definire le fondamenta della Repubblica italiana. Questo processo evidenzia l’importanza del dialogo e del confronto nel costruire istituzioni condivise.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sancì la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra convergenze e contrasti, anche molto forti. Di mattina i costituenti discutevano - e si contrapponevano - sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana, che ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio agli italiani di fine anno.

