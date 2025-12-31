Mattarella | Costituenti crearono Costituzione superando una forte dialettica – Il video

Il video presenta le parole del Presidente Mattarella sulla nascita della Costituzione italiana. Ricorda come l'Assemblea costituente, eletta nel 1946, riuscì a redigere il testo fondamentale del Paese superando le diverse tensioni politiche. Un processo di confronto e sintesi che ha contribuito a definire i principi della Repubblica, in un contesto di forte dialettica tra opposti.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sancì la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra convergenze e contrasti, anche molto forti. Di mattina i costituenti discutevano – e si contrapponevano – sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana, che ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio agli italiani di fine anno. 🔗 Leggi su Open.online

