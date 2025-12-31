Mattarella | Con Milano-Cortina rivivremo gioia orgoglio e appartenenza

Il presidente Mattarella ha sottolineato come le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentino un'occasione per ritrovare gioia, orgoglio e senso di appartenenza nazionale. Richiamando l'esempio delle Olimpiadi di Roma del 1960, primo evento con partecipazione paralimpica, si evidenzia l'importanza dello sport come momento diunità e progresso per l’Italia. Questo appuntamento si configura come un’occasione significativa per rafforzare il legame tra cittadini e valori sportivi.

Gli 80 anni della Repubblica, la pace, Falcone e Borsellino e Milano Cortina 2026: il testo integrale del discorso di fine anno di Sergio Mattarella - Inizia così il discorso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato ... msn.com

Mattarella "Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l'Italia" - “Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali. stream24.ilsole24ore.com

