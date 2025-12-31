Mattarella | Con Milano-Cortina rivivremo gioia orgoglio e appartenenza
Il presidente Mattarella ha sottolineato come le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentino un'occasione per ritrovare gioia, orgoglio e senso di appartenenza nazionale. Richiamando l'esempio delle Olimpiadi di Roma del 1960, primo evento con partecipazione paralimpica, si evidenzia l'importanza dello sport come momento diunità e progresso per l’Italia. Questo appuntamento si configura come un’occasione significativa per rafforzare il legame tra cittadini e valori sportivi.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l'Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l'inno italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano-Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno, al Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua»
Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
Mattarella: Con Milano-Cortina rivivremo gioia, orgoglio e appartenenza - "I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l’Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. ilgiornale.it
Gli 80 anni della Repubblica, la pace, Falcone e Borsellino e Milano Cortina 2026: il testo integrale del discorso di fine anno di Sergio Mattarella - Inizia così il discorso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato ... msn.com
Mattarella "Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l'Italia" - “Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali. stream24.ilsole24ore.com
Mattarella: Con Milano-Cortina rivivremo gioia, orgoglio e appartenenza
La lettera a Mattarella della “famiglie sospese” di Milano senza più una casa dopo le inchieste sull’urbanistica x.com
Famiglie Sospese Milano scrivono a Mattarella, 'non restiamo invisibili'. 'Serve una soluzione che ci ridia dignità, certezza e serenità' #ANSA - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.