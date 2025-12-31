Mattarella | Con Milano-Cortina rivivremo gioia orgoglio e appartenenza – Il video

Il video di Mattarella evidenzia come Milano-Cortina rappresenti un momento di rinascita e coesione nazionale. Ricorda inoltre l’importanza delle Olimpiadi di Roma del 1960, che segnarono un passo avanti nella partecipazione paralimpica. Un’occasione per riflettere sul valore dello sport come strumento di unità e crescita, sottolineando il senso di appartenenza e orgoglio condiviso nel nostro Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l’Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano-Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno, al Quirinale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: Con Milano-Cortina rivivremo gioia, orgoglio e appartenenza Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica, inizio giochi 6 febbraio, presidente: "Rinnovo tregua sportiva" - VIDEO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mattarella: Con Milano-Cortina rivivremo gioia, orgoglio e appartenenza - "I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l’Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. ilgiornale.it

Gli 80 anni della Repubblica, la pace, Falcone e Borsellino e Milano Cortina 2026: il testo integrale del discorso di fine anno di Sergio Mattarella - Inizia così il discorso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato ... msn.com

Mattarella "Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l'Italia" - “Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali. stream24.ilsole24ore.com

La lettera a Mattarella della “famiglie sospese” di Milano senza più una casa dopo le inchieste sull’urbanistica x.com

Famiglie Sospese Milano scrivono a Mattarella, 'non restiamo invisibili'. 'Serve una soluzione che ci ridia dignità, certezza e serenità' #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.