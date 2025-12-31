Mattarella cita Papa Leone nel discorso di fine anno | Disarmare le parole – Il video

Nel suo discorso di fine anno, il presidente Mattarella ha richiamato le parole di Papa Leone XIV, sottolineando l’importanza di disarmare il linguaggio e promuovere il dialogo. Ricordando l’esortazione del Papa durante il Giubileo della Speranza, si evidenzia l’appello a respingere odio e violenza, favorendo pace e riconciliazione. Un messaggio di sobria riflessione su valori fondamentali in tempi complessi.

