Mattarella cita Papa Leone nel discorso di fine anno | Disarmare le parole – Il video
Nel suo discorso di fine anno, il presidente Mattarella ha richiamato le parole di Papa Leone XIV, sottolineando l’importanza di disarmare il linguaggio e promuovere il dialogo. Ricordando l’esortazione del Papa durante il Giubileo della Speranza, si evidenzia l’appello a respingere odio e violenza, favorendo pace e riconciliazione. Un messaggio di sobria riflessione su valori fondamentali in tempi complessi.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Leone XIV – cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano – nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a “respingere l’odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione”. Ha richiamato alla necessità di disarmare le parole. Raccogliamo questo invito. Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le basi". 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte”. E cita Leone XIV e Papa Francesco: “Disarmare le parole”
Leggi anche: Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte”. E cita Leone XIV e Francesco: “Disarmare le parole”
Mattarella cita Papa Leone nel discorso di fine anno: “Disarmare le parole” - nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a “respin ... msn.com
Mattarella: raccogliamo invito Papa Leone a "disarmare le parole" - "Leone XIV, a cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano, nei giorni di Natale, in prossimità ... stream24.ilsole24ore.com
Messaggio di fine anno 2025: Mattarella, “raccogliamo l’invito di Papa Leone XIV a disarmare le parole” - nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a 'respingere l'odio, la violenz ... agensir.it
L'artista Renè, al secolo Luigi Valeno, cita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026 #Carabinieri #calendario2026 Luigi Valeno - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.