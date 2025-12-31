Mattarella | Chiuso anno non facile speriamo tempi migliori – Il video

Il presidente Mattarella ha commentato la fine del 2025, sottolineando come l’anno sia stato caratterizzato da numerose difficoltà. Con un messaggio di speranza, ha espresso la volontà di guardare avanti verso tempi più sereni. Questa riflessione si inserisce nel consueto momento di bilancio di fine anno, ricordando l’importanza di affrontare le sfide con pazienza e ottimismo.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio agli italiani di fine anno Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella accanto alla Costituzione: "Speriamo di incontrare tempi migliori" Leggi anche: Mattarella: “Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore rivolto a pace Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni chiama Mattarella: «l'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente»; L’Aquila 2026: un territorio, mille capitali. Mattarella inaugura l’anno della cultura; Oroscopo, le stelle di Branko di domenica 28 dicembre | Tutti i segni; Cosa dirà Mattarella nel suo messaggio di fine anno?. Mattarella: Chiuso anno non facile, speriamo tempi migliori - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. msn.com

Quirinale, Mattarella su Ucraina e Gaza: "Un anno non facile, ripugnante il rifiuto di pace di chi si sente forte" - “L’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. affaritaliani.it

Mattarella: «Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore rivolto a pace» - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. msn.com

Blur lascia Twitch per Kick? Analisi sul futuro dello streaming | RUVIDO 231

Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum. Decreto Kyiv approvato L’articolo di Carmelo Caruso Il Cdm è stato aperto e chiuso in 15 minuti. Crosetto ha fatto Crosetto, in collegamento. Salvini non si è presentato. No, non si sono sfasciati. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.