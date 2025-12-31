Mattarella | Chiediamo la Pace di fronte a distruzioni in Ucraina e a Gaza – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della pace di fronte alle devastazioni in Ucraina e Gaza. In un messaggio, ha evidenziato le sofferenze di civili colpiti da bombardamenti, blackout e condizioni di emergenza, richiamando l’attenzione sulla necessità di una soluzione pacifica. La sua presa di posizione invita alla riflessione sul valore della pace come risposta ai conflitti e alle distruzioni che affliggono queste aree.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citta' ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perche' si sente più forte". Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine Anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

