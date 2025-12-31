Mattarella | Casellati ' affresco alto e rigoroso storia repubblicana'

Il messaggio di fine anno del presidente Mattarella viene descritto da Casellati come un affresco alto e rigoroso della storia repubblicana. Un intervento che riflette sui valori fondamentali della Repubblica italiana, offrendo una prospettiva chiara e sobria sulle sfide e gli impegni futuri del Paese. Un momento di riflessione istituzionale che invita a mantenere saldo il senso di responsabilità e unità nazionale.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Condivido il messaggio di fine anno del presidente Mattarella, che offre un affresco alto e rigoroso della storia repubblicana. Ripercorrendo gli 80 anni della Repubblica, il Capo dello Stato sottolinea i valori fondativi della democrazia: dal voto esteso alle donne, all'impegno per la pace, dalla responsabilità dei cittadini per preservare libertà e democrazia, alla centralità della cultura e al senso di legalità incarnato da figure eroiche come Falcone e Borsellino. Il presidente Mattarella richiama il Paese alle proprie radici e alle difficoltà che il popolo italiano ha affrontato e superato nel dopo guerra".

