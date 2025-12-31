Mattarella | Carfagna ' difendere ciò che abbiamo conquistato'

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di difendere le conquiste della Repubblica Italiana, evidenziando come i valori di pace, libertà e democrazia siano stati trasformati in diritti concreti e riconosciuti. È un richiamo a preservare e valorizzare i risultati raggiunti, mantenendo saldo l'impegno civico e sociale per il futuro del paese.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Mattarella ci ha saggiamente ricordato le formidabili conquiste di cui l'Italia repubblicana è stata capace, trasformando i valori fondamentali della pace, della libertà, della democrazia in concrete realizzazioni e in diritti sociali e civili pienamente riconosciuti. Il suo appello a impegnarsi per tutelare e migliorare ciò che le generazioni precedenti hanno costruito non deve cadere nel vuoto". Lo afferma Mara Carfagna, segretari di Noi moderati. "Mai come in questi tempi tempestosi -aggiunge- è necessario essere consapevoli di ciò che abbiamo conquistato con sacrificio, intelligenza e perseveranza, e della necessità di difenderlo dalle minacce che si moltiplicano.

