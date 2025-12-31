Mattarella | Ascani ' i valori che hanno ispirato scelta repubblicana'

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di un’Italia che investe sui giovani, evidenziando come i valori della responsabilità e della solidarietà siano alla base della scelta repubblicana. Ascani ha ricordato che un Paese che si prende cura delle future generazioni può garantire un percorso di crescita sostenibile e condiviso, riflettendo la costante attenzione dell’Italia verso l’importanza di costruire un futuro solido e inclusivo.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un Paese che si prende cura dei propri giovani perché questi possano prendersene cura. E la richiesta di pace e vera giustizia. L'auspicio di una comunità nazionale unita e solidale. Nelle sagge parole del Capo dello Stato i valori che 80 anni fa ispirarono la scelta repubblicana. Grazie Presidente". Così su X la deputata del Pd e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, commentando il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

