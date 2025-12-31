Mattarella ai giovani | siate coraggiosi
Il presidente Mattarella invita i giovani alla coraggiosa responsabilità di affrontare le sfide attuali. In un contesto internazionale caratterizzato da incognite e problemi antichi e nuovi, la loro determinazione e impegno sono fondamentali per costruire un futuro stabile e sostenibile. Un messaggio di fiducia e di speranza, che sottolinea l’importanza del ruolo delle nuove generazioni nel presente e nel domani.
21.30 "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale.E' un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente dall'economia, all'ambiente, alle tecnologie,ai rischi pandemia,alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della democrazia". Così Mattarella che ai più giovani ha detto: "Vi descrivono come diffidenti, distaccati,arrabbiati:non rassegnatevi. Siate esigenti,coraggiosi.Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione di 80 anni fa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Mattarella: "La coesione è la nostra vera forza" e ai giovani "Siate esigenti, coraggiosi....
Leggi anche: Mattarella: “Ripugnante il rifiuto della pace da chi si sente più forte”. Elogio alla Repubblica. Ai giovani: “Siate esigenti e coraggiosi”
Meloni chiama Mattarella: «l'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente».
Mattarella: "La coesione è la nostra vera forza" e ai giovani "Siate esigenti, coraggiosi..." - "L'Assemblea costituente, eletta contestualmente al referendum che sanci' la scelta repubblicana, fu capace di trovare una sintesi di alto valore mentre la dialettica politica si sviluppava tra ... msn.com
Mattarella nel messaggio di fine anno: «Giovani, siate e esigenti e coraggiosi. Scegliete il vostro futuro» - Il richiamo alla pace, gli 80 anni della Repubblica nelle parole del Capo dello Stato Mattarella nel messaggio di fine anno ... ecodibergamo.it
Tutti responsabili per l'Italia. Sergio Mattarella ai giovani: "Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi" - Il presidente sfoglia l'album della storia della Repubblica che nel 2026 compie 80 anni, si rivolge agli italiani per dire che "siamo chiamati a ... huffingtonpost.it
#Mattarella ai giovani: siate coraggiosi, scegliete il vostro futuro x.com
Mattarella, l'appello ai giovani a prendere in mano il futuro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.