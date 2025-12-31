Mattarella ai giovani | non rassegnatevi! Pisicchio legge il messaggio di Capodanno

Il messaggio di Mattarella ai giovani, sottolineando l’importanza di non rassegnarsi, rappresenta un invito alla speranza e alla responsabilità. In occasione del Capodanno, Pisicchio legge il messaggio del Presidente, che con chiarezza e sobrietà invita a riflettere sul ruolo di ciascuno nel contribuire al futuro del Paese. Un messaggio che si distingue per la sua sincerità e il suo tono pacato, lontano da enfasi e sensazionalismi.

C’è poco da fare: se in quella storia della Repubblica che Mattarella ha così asciuttamente sintetizzato con una passione ed una capacità pedagogica che in Italia riesce a trasmettere solo Benigni, abbiamo mai avuto un Presidente capace di accendere il lume della speranza, senza ricorrere ad enfasi e a vuotezze che la politica agita spesso spacciandole per verità e sentimenti, beh, costui è l’attuale inquilino del Quirinale. Il discorso di Capodanno 2025 è stato, infatti, un capolavoro di consapevolezza istituzionale, di partecipazione autentica, di senso della Storia e del presente, e di empatia, che non ha molti precedenti nelle cronache di questo specialissimo dialogo diretto tra Presidente e popolo sovrano che, da occasione di galateo quirinalizio ha conquistato una posizione assimilabile alle convenzioni costituzionali di tradizione anglosassone. 🔗 Leggi su Formiche.net

