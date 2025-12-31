Massimo Riserbo e Deferito Libertà | i primi nati del 2026 sono già qui e stanno benissimo

Massimo Riserbo e Deferito Libertà, i primi nati del 2026, sono già qui e in ottima salute. A Trieste, l’ultimo evento del 2025 si avvicina con uno spettacolo in piazza Unità, fuochi d’artificio e un’atmosfera vivace. La città si prepara a concludere l’anno tra intrattenimenti, locali aperti e un clima di attesa per il nuovo anno.

Trieste si prepara a vivere l'ultima serata del 2025 con lo show in piazza Unità, i fuochi d'artificio e la sbornia da centro città, con locali aperti e un clima da grandi attese. Turisti, ristoranti stracolmi già a pranzo, incassi da record e chi più ne ha più ne metta, nell'ormai sdoganato.

