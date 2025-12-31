La Massese ha annunciato in anticipo di un giorno le nuove acquisizioni per la rosa, includendo il difensore Filippo Iurato, il centrocampista Thomas Caddeo e il laterale Joele Larcombe. Questi arrivi rappresentano un passo importante nel rafforzamento della squadra, confermando l’intento di migliorare le proprie prestazioni nella stagione in corso. Gli acquisti sono stati ufficializzati e aggiungono nuove opzioni al gruppo tecnico dei bianconeri.

In anticipo di un giorno la Massese ha fatto i propri “botti” di Capodanno. Sono stati ufficializzati, infatti, gli acquisti del difensore Filippo Iurato, del centrocampista Thomas Caddeo e del laterale Joele Larcombe. La società bianconera ha sciolto i dubbi per quanto riguarda la difesa abbandonando definitivamente a malincuore la pista del centrale massese classe 2005, viste le resistenze del club di appartenenza, per affondare su Iurato che aveva destato buone impressioni in questi giorni di allenamento agli ordini del tecnico Davide Marselli. Il difensore ligure si era già liberato dal Ciliverghe (Eccellenza Lombarda) con cui aveva iniziato la stagione ed è stato possibile provvedere subito al suo tesseramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese, ‘fuochi d’artificio’ per la rosa. Arrivano Iurato, Caddeo e Larcombe

