Mascali progressione verticale per 16 dipendenti comunali

A Mascali, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Messina ha completato con successo la progressione verticale per 16 dipendenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel valorizzare il personale e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici locali. La promozione, conforme alle normative vigenti, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel riconoscere il merito e favorire lo sviluppo professionale all’interno del Comune.

Si respira un'aria di rinnovamento e soddisfazione nel Palazzo di Città a Mascali. Un importante obiettivo programmatico è stato raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Messina: 16 dipendenti comunali hanno ufficialmente ottenuto la progressione verticale, segnando un

