Marta Bassino sogna il recupero lampo per le Olimpiadi | In cuor mio ci spero

Marta Bassino spera di recuperare in tempi brevi e partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sebbene le possibilità siano limitate, la campionessa italiana coltiva nel cuore questa aspirazione, confidando in un pronto ritorno alle competizioni. La sua determinazione rappresenta un elemento di fiducia per gli appassionati e gli addetti ai lavori che seguono con interesse il suo percorso di recupero.

Sono pochissime, ma comunque esistono, le speranze di vedere Marta Bassino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In un’intervista rilasciata a La Stampa (edizione cuneese), il suo sogno a cinque cerchi rimane, seppur appeso a un filo, comunque presente. Due domande sono quelle che risultano particolarmente importanti circa le sue ambizioni di fare rientro in gara nel contesto di casa. Così la cuneese classe 1996 sulle esperienze olimpiche: “ Due esperienze bellissime. Le prime di PyeongChang 2018 in Corea del Sud sono state speciali, le seconde del 2022 a Pechino un po’ particolari per via del Covid, le mascherine e i tamponi da effettuare due volte al giorno “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marta Bassino sogna il recupero lampo per le Olimpiadi: “In cuor mio ci spero” Leggi anche: Sci alpino, Marta Bassino: “Il ginocchio reagisce bene, Brignone è avanti nel recupero” Leggi anche: Sci alpino, l’Italia perde anche Marta Bassino: addio Olimpiadi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marta Bassino sogna il recupero lampo per le Olimpiadi: “In cuor mio ci spero” - Sono pochissime, ma comunque esistono, le speranze di vedere Marta Bassino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it

Marta Bassino: contenta di essere su due gambe - Marta Bassino parla del recupero dopo la frattura al piatto tibiale. quotidianopiemontese.it

Bassino su recupero infortunio: "Riabilitazione va bene ma non so quando rimetto gli sci" - Dalla Gran Risa dove ha assistito alla prima manche dello slalom gigante maschile, la sciatrice azzurra ha fatto il punto sul suo recupero dall'infortunio (è stata operata a ottobre per una frattura d ... sport.sky.it

Il passaggio della torcia a Cuneo nella giornata del 10 gennaio. L’azzurra Marta Bassino e il campione paralimpico Diego Colombari tra i testimonial - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.