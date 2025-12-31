market della droga in casa cocaina pronta per le feste bloccato lo spacciatore

Durante le operazioni di controllo, è stato scoperto un deposito di droga in una residenza di Arezzo. L’individuo coinvolto aveva allestito un vero e proprio punto vendita di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, destinato a rifornire il mercato locale in prossimità delle festività. L’operazione ha portato al fermo dello spacciatore e al sequestro della merce, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito di droga.

Nascondeva in casa un vero e proprio bazar della droga, pronto a rifornire il mercato aretino alla vigilia delle feste. È scattato alla vigilia di Natale l’ arresto messo a segno dalla Squadra Mobile. In manette è finito un italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Gli investigatori, impegnati in un servizio in borghese, avevano notato movimenti sospetti riconducibili all’uomo, che si aggirava con atteggiamenti guardinghi e appariva visibilmente nervoso. Un comportamento che, unito ai precedenti di polizia, ha convinto gli agenti ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

