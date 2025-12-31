Marianna Pignatelli triplice vittoria per la regina della moda 2025

Da bollicinevip.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marianna Pignatelli si distingue nel panorama della moda 2025, ottenendo tre riconoscimenti diversi. Questi premi sottolineano le sue competenze nel giornalismo, il suo impegno nel volontariato e la capacità di innovare nel settore dei media digitali e delle pubbliche relazioni. Un percorso che conferma il suo ruolo di figura di rilievo nel mondo della moda e della comunicazione contemporanea.

. I successi ottenuti attraverso tre onorificenze distinte che esaltano la maestria giornalistica, il fervore nelle attività di volontariato e l’innovazione strategica nell’universo dei mass media digitali e delle pubbliche relazioni contemporanee. Durante l’annualità corrente, Marianna Pignatelli, esperta di primo piano nel giornalismo e nella gestione dei media per i settori del costume e dell’intrattenimento, ha conseguito tre prestigiosi encomi. Queste medaglie al valore celebrano la sua attitudine al comando, l’ingegno e la costanza nel supporto sociale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

marianna pignatelli triplice vittoria per la regina della moda 2025

© Bollicinevip.com - Marianna Pignatelli, triplice vittoria per la regina della moda 2025

Leggi anche: Rosalía è la nuova regina della moda

Leggi anche: Parigi si conferma la capitale della moda (e la regina delle Fashion Week PE 2026)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.