Marianna Pignatelli si distingue nel panorama della moda 2025, ottenendo tre riconoscimenti diversi. Questi premi sottolineano le sue competenze nel giornalismo, il suo impegno nel volontariato e la capacità di innovare nel settore dei media digitali e delle pubbliche relazioni. Un percorso che conferma il suo ruolo di figura di rilievo nel mondo della moda e della comunicazione contemporanea.

Durante l'annualità corrente, Marianna Pignatelli, esperta di primo piano nel giornalismo e nella gestione dei media per i settori del costume e dell'intrattenimento, ha conseguito tre prestigiosi encomi. Queste medaglie al valore celebrano la sua attitudine al comando, l'ingegno e la costanza nel supporto sociale.

