Mariah Carey ha ottenuto un risarcimento di 92.000 dollari dopo l'archiviazione della causa legale riguardante la canzone

Buone notizie per Mariah Carey: la popstar ha ricevuto un risarcimento pari a 92.000 dollari a seguito dell’archiviazione della causa relativa alla super hit All I Want For Christmas Is You. Il cantante country Andy Stone, noto con lo pseudonimo Vince Vance, ha intentato per la prima volta una causa contro la 56enne presso un tribunale federale di Los Angeles nel novembre 2023, affermando che la canzone della Carey violava il copyright della sua canzone omonima del 1989 ed a sua detta la cantante pop avrebbe sfruttato la sua popolarità ed il suo stile. “Se guardi entrambe le canzoni, puoi vedere che circa il 50% delle parole sono le stesse, quasi nello stesso ordine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mariah Carey ha ottenuto un risarcimento di 92mila dollari dopo l’archiviazione della causa di “All I Want for Christmas Is You”

Leggi anche: Last Christmas, gli Wham scalzano Mariah Carey dopo 5 anni di dominio

Leggi anche: Mariah Carey perde un podio: qual è il classico di Natale che ha battuto “All I Want for Christmas”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America; Sia pone fine a 30 anni di regno natalizio di Mariah Carey su Spotify; George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese; I figli di Mariah Carey sono stanchi di sentire la mamma cantare All I Want For Christmas: Non un'altra volta.

Mariah Carey ha ottenuto un risarcimento di 92mila dollari dopo l’archiviazione della causa di “All I Want for Christmas Is You” - 000 dollari a seguito dell’archiviazione della causa relativa alla super hit All I Want For Christmas Is You. msn.com