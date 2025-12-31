Mariacarmela Serluca entra in Giunta Regionale Mastella | Un riconoscimento al territorio e a Noi di Centro

Mariacarmela Serluca, ex assessore alle Finanze del Comune di Benevento, è stata ufficialmente nominata nella Giunta Regionale della Campania dal presidente Roberto Fico. La sua nomina rappresenta un riconoscimento per il territorio e per il ruolo svolto dal Centro. La scelta riflette l’impegno e l’esperienza di Serluca, che contribuirà alle attività della Regione in un momento di importante aggiornamento amministrativo.

ARIANO IRPINO – La notizia era nell’aria già da tempo, ma oggi arriva l’ufficialità: Mariacarmela Serluca, ex assessore alle Finanze del Comune di Benevento, è stata nominata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nella nuova Giunta Regionale.La delega che le è stata affidata è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Mariacarmela Serluca entra in Giunta Regionale, Mastella: “Un riconoscimento al territorio e a Noi di Centro” Leggi anche: Giunta Fico, a Serluca l’Agricoltura. Mastella: “Delega in settore chiave, riconoscimento prestigioso” Leggi anche: Proclamazione Occhiuto, Galati: "Noi Moderati al suo fianco in consiglio regionale, in giunta e nel territorio" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giunta regionale, tre nomi di Mastella. Serluca: è fatta; Fico e la giunta di fine anno: trovata l'intesa, ufficializzazione (quasi certa) oggi; La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania; Fico, ora la giunta (davvero): De Luca piazza il suo vice, il Pd cala 3 uomini. L’irpina Serluca assessore nella giunta Fico, Mastella conferma le indiscrezioni - “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale”. irpinianews.it

Regione Campania, Fico vara la Giunta: ecco chi sono i nuovi assessori - Da ieri sera a questa mattina Roberto Fico, definita la rosa dei nomi, ha lavorato all’incastro con ... ilmattino.it

Regione, l’irpina Serluca verso l’ incarico nella giunta guidata da Roberto Fico - Maria Carmela Serluca, arianese classe 72, Sposata con l’avvocato Guerino Gazzella (anche lui appassionato di politica e candidato alle ... irpinianews.it

+++ REGIONE, C'E' LA GIUNTA. MASTELLA RINGRAZIA FICO: "GRAZIE PER ASSESSORATO AGRICOLTURA" ++++ "Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all'Agrico - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.