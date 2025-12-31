Marcia della Pace appuntamento il primo giorno dell' anno | ecco il percorso e le tappe delle testimonianze

Il primo gennaio si terrà a Forlì la Marcia della Pace, un momento di testimonianza e riflessione dedicato alla promozione della pace. L’evento prevede un percorso con varie tappe, durante le quali saranno raccolte offerte destinate al Patriarcato di Gerusalemme. Un’occasione per condividere valori di solidarietà e speranza, nel rispetto delle diverse sensibilità e senza enfasi.

In occasione della Marcia della pace a Forlì, saranno raccolte offerte per il Patriarcato di Gerusalemme. Come di consueto, infatti, il 1° gennaio si svolgerà la Marcia della pace promossa dall'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, guidato dal nuovo responsabile Cesare Visotti.

