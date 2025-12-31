Maratonina dei Magi e fiaccolata Domenica viabilità stravolta

Domenica 4 gennaio a San Benedetto sarà interessata da modifiche alla viabilità a causa della Maratonina dei Magi e della fiaccolata. La manifestazione coinvolgerà diverse strade del centro, con possibili disagi per gli automobilisti. Si consiglia di pianificare anticipatamente gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Sarà una giornata tutt'altro che semplice, per la viabilità a San Benedetto quella di domenica 4 gennaio. Due eventi di rilievo si svolgeranno nello stesso arco temporale: la tradizionale Maratonina dei Magi e il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della staffetta, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione tra le 10.30 e le 13, limitatamente al tempo necessario al transito della carovana olimpica. Le prime limitazioni scatteranno già dalla sera di sabato 3 gennaio. Dalle 18 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in via Marchegiani, Rotonda Merlini e nelle aree parcheggio tra l'ex stadio Ballarin e il lungomare.

