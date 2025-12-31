Manutenzione straordinaria Ferrovia lavori sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio

Da lanazione.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 gennaio al 27 febbraio, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Viareggio. Gli interventi riguardano il rinnovo dei binari tra Montecarlo-S. Salvatore e Tassignano-Capannori, al fine di garantire maggiore sicurezza e affidabilità del servizio. Si invita i viaggiatori a consultare eventuali aggiornamenti e a pianificare con anticipo gli spostamenti sulla tratta interessata.

Lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio, tra Montecarlo-S. Salvatore e Tassignano-Capannori sono programmati dal 12 gennaio al 27 febbraio. Per questo sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali dal 12 gennaio al 6 marzo. I cantieri interesseranno in questa fase circa 13 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro, con più di 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal giovedì al lunedì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

manutenzione straordinaria ferrovia lavori sulla linea firenze pistoia viareggio

© Lanazione.it - Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio

Leggi anche: Treni, lavori di manutenzione straordinaria sulla linea: previste variazioni

Leggi anche: Treni, passaggio a livello guasto: ritardi sulla linea Firenze-Viareggio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio; Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi; Ferrovie: tutti i lavori del 2026 nel Lazio; Ferrovia Genova–La Spezia: lavori straordinari e modifiche alla circolazione dal 1° gennaio.

manutenzione straordinaria ferrovia lavoriManutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio - Capannori sono programmati dal 12 gennaio al 27 febbraio. lanazione.it

manutenzione straordinaria ferrovia lavoriFerrovie, linea Genova-La Spezia, al via lavori di manutenzione straordinaria: modifiche a treni e orari fino a febbraio 2026 - I lavori, con un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, interesseranno sia il nodo genovese sia la stazione della Spezia Centrale ... telenord.it

manutenzione straordinaria ferrovia lavoriTrenitalia, lavori in vista. Dal 1° gennaio modifiche alla circolazione ferroviaria - Dal 1° gennaio ci saranno alcune modifiche alla circolazione ferroviaria a causa di alcuni lavori programmati sulla linea da RFI. radioaldebaran.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.