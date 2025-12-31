Manutenzione straordinaria Ferrovia lavori sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio

Dal 12 gennaio al 27 febbraio, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Viareggio. Gli interventi riguardano il rinnovo dei binari tra Montecarlo-S. Salvatore e Tassignano-Capannori, al fine di garantire maggiore sicurezza e affidabilità del servizio. Si invita i viaggiatori a consultare eventuali aggiornamenti e a pianificare con anticipo gli spostamenti sulla tratta interessata.

Lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio, tra Montecarlo-S. Salvatore e Tassignano-Capannori sono programmati dal 12 gennaio al 27 febbraio. Per questo sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali dal 12 gennaio al 6 marzo. I cantieri interesseranno in questa fase circa 13 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro, con più di 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal giovedì al lunedì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio Leggi anche: Treni, lavori di manutenzione straordinaria sulla linea: previste variazioni Leggi anche: Treni, passaggio a livello guasto: ritardi sulla linea Firenze-Viareggio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio; Lavori in ferrovia: da gennaio treni soppressi e tempi più lunghi; Ferrovie: tutti i lavori del 2026 nel Lazio; Ferrovia Genova–La Spezia: lavori straordinari e modifiche alla circolazione dal 1° gennaio. Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-Viareggio - Capannori sono programmati dal 12 gennaio al 27 febbraio. lanazione.it

