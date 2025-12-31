Manutenzione e riqualificazione stradale dal ministero 600mila euro per 5 piccoli Comuni abruzzesi | c' è Picciano

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la graduatoria del Fondo investimenti stradali 2025, destinata a cinque piccoli Comuni abruzzesi, tra cui Picciano. Con un investimento complessivo di 600mila euro, il progetto prevede interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade locali. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete stradale nei territori più piccoli.

Con decreto del capo del dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". In particolare, per l'Abruzzo sono stati ammessi al.

