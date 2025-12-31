Manovra Rampelli FdI | Di fronte ai dati alla sinistra non resta che dire ' Rivoluzione è rinviata' – Il video

In un contesto politico caratterizzato da dati economici e sociali, Rampelli di Fratelli d’Italia commenta con fermezza la situazione, sottolineando come le priorità del governo e della maggioranza richiedano attenzione e responsabilità. La riflessione evidenzia la necessità di affrontare le sfide attuali senza alzare false aspettative, invitando a un approccio realistico e pragmatico di fronte alle difficoltà del momento.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Compagni, la rivoluzione può aspettare: davanti ai numeri messi sul tavolo dal governo e dalla maggioranza, la sinistra deve fare i conti con la realtà. In una fase storica difficilissima siamo riusciti a tenere insieme crescita e rigore, nonostante un debito pubblico ereditato enorme che finalmente inizia a scendere, e mentre due guerre stanno sconvolgendo la stabilità economica del Mediterraneo e oltre. Dopo due leggi di bilancio dedicate alle fasce più deboli, questa manovra ha puntato sul ceto medio, ossatura della nostra economia. L'Italia è solida, l'economia cresce e c'è fiducia che, grazie alla stabilità raggiunta, nei prossimi anni si possano ottenere risultati ancora più importanti, soprattutto su salari e costo della vita" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia, dopo l'approvazione della manovra.

