Manovra premi di produttività | benefici in Campania per 160mila lavoratori

In Campania, circa 160.000 lavoratori beneficiano di premi di produttività più elevati, integrati nelle loro retribuzioni attraverso accordi aziendali. Questi incentivi rappresentano un elemento importante per il reddito dei dipendenti e sono stati rafforzati dalla recente manovra economica. La misura mira a valorizzare l’impegno dei lavoratori e a sostenere il consumo locale, contribuendo alla ripresa economica della regione.

A chi conviene di più la Manovra 2026? Vincitori e vinti - la manovra 2026 è una manovra che ridistrubuisce il reddito in base a digitalizzazione e natalità. msn.com

Manovra, dal taglio Irpef ai buoni pasto, pensioni, Rc auto, bonus libri, piano casa e affitti brevi. Le misure definitive - La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la manovra da 22 miliardi di euro con 216 sì: i voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. msn.com

La Manovra 2026, approvata oggi con 216 sì, vale circa 22 miliardi. Principali misure: - **Tasse**: Riduzione IRPEF al 33% per redditi 28-50mila €; rottamazione cartelle in 54 rate; tassa 2€ su pacchi extra-UE; imposta 1% su premi produttività fino a 5mila €. - * - facebook.com facebook

Manovra 2026: aumentano le imposte anche sull’assistenza stradale! Con la nuova Manovra Finanziaria 2026, il Governo italiano ha stabilito un aumento dell’imposta sui premi anche per l’assistenza stradale, che passerà dal 10% al 12,5% per i contratti sti x.com

