Manovra premi di produttività | benefici in Campania per 160mila lavoratori

Da ilmattino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania, circa 160.000 lavoratori beneficiano di premi di produttività più elevati, integrati nelle loro retribuzioni attraverso accordi aziendali. Questi incentivi rappresentano un elemento importante per il reddito dei dipendenti e sono stati rafforzati dalla recente manovra economica. La misura mira a valorizzare l’impegno dei lavoratori e a sostenere il consumo locale, contribuendo alla ripresa economica della regione.

Diventano ancora più ricchi i premi di produttività incassati dai lavoratori in busta paga e previsti dai contratti siglati nelle rispettive aziende. Un percorso già avviato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

