Manovra premi di produttività | benefici in Campania per 160mila lavoratori
In Campania, circa 160.000 lavoratori beneficiano di premi di produttività più elevati, integrati nelle loro retribuzioni attraverso accordi aziendali. Questi incentivi rappresentano un elemento importante per il reddito dei dipendenti e sono stati rafforzati dalla recente manovra economica. La misura mira a valorizzare l’impegno dei lavoratori e a sostenere il consumo locale, contribuendo alla ripresa economica della regione.
