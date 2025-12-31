Manovra nazionale Marsilio | Abruzzo protagonista tra ricostruzione sanità e sviluppo strategico

La manovra nazionale dedica attenzione all’Abruzzo, con interventi su ricostruzione, sanità, trasporti e sviluppo strategico. La legge di bilancio, attualmente in esame, prevede fondi e misure specifiche per rilanciare il territorio e sostenere imprese locali. Un impegno volto a rafforzare l’equilibrio tra ricostruzione post-sisma e crescita sostenibile, contribuendo al progresso dell’intera regione.

L'Aquila - Dalla ricostruzione post-sisma ai trasporti, passando per sanità e ambiente: nella manovra nazionale misure e fondi dedicati all’Abruzzo per rilanciare territori e imprese Un pacchetto ampio e articolato di misure nazionali pone l’Abruzzo al centro delle scelte contenute nella legge di bilancio, attualmente all’esame del Parlamento. Interventi che spaziano dalla ricostruzione post-sisma alla sanità, dallo sviluppo economico alla tutela ambientale, fino al rafforzamento dei collegamenti aerei attraverso nuovi finanziamenti per l’aeroporto d’Abruzzo. Le novità sono state illustrate dal presidente della Regione Marco Marsilio, nel corso di una conferenza stampa all’Emiciclo, alla presenza di assessori, consiglieri regionali e parlamentari abruzzesi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

