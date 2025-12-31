La manovra per il 2026 ha ricevuto il via libera definitivo dal Parlamento, con un investimento di 22 miliardi. Il governo evidenzia aumenti salariali e misure di sostegno, mentre l’opposizione critica la gestione. Dopo una lunga sessione in aula, la legge entrerà in vigore a partire da domani, segnando un passaggio importante nelle politiche economiche del paese.

Roma, 30 dicembre 2025 – Alla fine di una lunga notte in aula alla Camera, scandita anche da citazioni di Gigi Marzullo e dall’ evocazione delle gemelle Kessler, la manovra per il 2026, come di consueto, riceve il bollino finale del Parlamento e diventa legge da domani. Ai leader di governo e di opposizione tocca difenderla o attaccarla come da copione. E allora Giorgia Meloni spinge sul tasto della gestione oculata dei conti pubblici e delle priorità: “È una manovra seria e responsabile”, costruita in un “contesto complesso”, con “limitate risorse a disposizione” concentrate su alcune “priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, c’è il sì definitivo. Misure per 22 miliardi. Il governo: “Abbiamo aumentato gli stipendi”. L’opposizione: “Disastro Meloni”

Leggi anche: Manovra, il Senato dà il via libera: 22 miliardi e fiducia al governo

Leggi anche: Manovra da 22 miliardi, solo i tagli fiscali ne costano 7,9: le misure

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra, vertice di maggioranza concluso. “Nulla di definitivo. Ci rivedremo” - Roma, 20 novembre 2025 – Dopo circa due ore sì è concluso in serata a palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla manovra con la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... quotidiano.net

Manovra, settimana decisiva per le modifiche. La maggioranza cerca la quadra su affitti brevi e dividendi - A poco più da un mese dalla scadenza del 31 dicembre, il termine entro il quale la legge di bilancio da 18,7 miliardi deve avere l’ok di entrambe le Camere pena l’esercizio provvisorio, è arrivato il ... ilsole24ore.com

Via libera definitivo alla manovra da 22 miliardi dlvr.it/TQ4ZlC x.com

Con il via libera definitivo alla Manovra, il deputato e sottosegretario al Mit di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottolinea l’impegno del partito per ridurre la pressione fiscale, rafforzare salari e sostegno al ceto medio, promuovere sicurezza stradale e manutenzione - facebook.com facebook